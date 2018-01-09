«Щелкунчик» – шоу на льду от команды ICE VISION

9 января 2018     60
«Щелкунчик» - шоу на льду от команды ICE VISION

11 февраля на сцене Культурно-информационного центра состоится презентация ледового шоу «Щелкунчик».

Постановка является в своем роде уникальной, так как представляет собой художественную интерпретацию оригинального авторского сюжета в изложении творческой группы команды ICE VISION. Увлекательный сюжет, потрясающие видео-декорации, завораживающее музыкальное сопровождение, аранжированное в стиле «рок» и высокий уровень актерского мастерства окунают зрителя в атмосферу волшебства и оставляют незабываемые впечатления!

Традиционно, все театральные и ледовые постановки «Щелкунчика» зрители привыкли воспринимать в классическом виде волшебной, новогодней сказки, где добро побеждает зло, но в это время новогодних чудес мы позволим себе немного отступить от классики!

Мистический, фантастический замысел ледового спектакля «Щелкунчик и повелитель тьмы» будет раскрыт через основные элементы: завораживающая классическая музыка П.И. Чайковского в современной обработке, новейшие спецэффекты, оригинальные, яркие костюмы и маски актеров, а также видео-декорации, благодаря которым каждый зритель сможет ощутить себя частью происходящего. Лед придаст постановке присущую ему эмоциональность, скорость, объем пространства и энергетику, а в основу ляжет блестящая игра актеров ледового жанра. Сочетание одного из самых красивых видов спорта и эмоциональной, актерской игры оставит неповторимое впечатление в сердцах каждого зрителя.

Начало представлений в 12:00 и 18:00

Билеты 400-1400 рублей.

Билеты +7(978)024-0000

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