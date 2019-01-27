Экологические встречи с Еленой Слободянюк

27 января 2019     71
Экологические встречи с Еленой Слободянюк

Все мы хоть немного знаем об экологических проблемах в мире: запасы ресурсов истощаются, увеличивается степень загрязнения окружающей среды. Давно пора задуматься о том, что останется в наследство нашим детям и внукам. Что мы можем сделать на благо будущего прямо сейчас?

В Центре инклюзивной культуры «в Фокусе» мы начинаем делиться полезными и практичными техниками экологичной жизни с пользой для людей и Планеты в целом. Приглашаем вас на эко встречи с Еленой Слободянюк. Елена поделиться своим опытом и расскажет, как сделать первые шаги к экологичной жизни.

 

 

 
Темы и даты встреч:

30 января в 18:30, среда – 10 экопривычек, которые сэкономят ваш бюджет;

6 февраля в 18:30, среда – Как узнать свой экослед и зачем его снижать.

Приходите и убедитесь, что каждому под силу делать этот мир лучше!

Место проведения встреч: Центр инклюзивной культуры «в Фокусе», ул. Большая Морская, дом 31, библиотека-филиал №8.

 
Фото Екатерины Хроминой

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