6 апреля севастопольский филиал Российского экономического университета им. Плеханова проводит День открытых дверей

6 апреля Севастопольский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова проводит День открытых дверей.

Открытие состоится в 13:00 по адресу г.Севастополь, ул. Вакуленчука, 29. (правое крыло ТРЦ «Муссон», проезд до остановки «Меньшикова».

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Севастопольский филиал) является федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования экономического профиля.

Севастопольский филиал организован в 2003 году на основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины «О создании и функционировании филиалов высших учебных заведений Российской Федерации на территории Украины и филиалов высших учебных заведений Украины на территории Российской Федерации» от 28 января 2003 года, в соответствии с Протоколом от 21 июля 2003 года «О создании и функционировании филиала Саратовского государственного социально-экономического университета (Российская Федерация) в г. Севастополе.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 381 о реорганизации вузов Севастопольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный социально-экономического университет» присоединен к Российскому экономическому университету с наименованием – Севастопольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

На данный момент Севастопольский филиал является единственным представителем РЭУ им. Г.В. Плеханова в Крыму.



Уточнить информацию можно здесь:

Эл.почта: sevastopol@rea.ru

Официальный сайт: sev-reu.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/sevastopolreu

Телефоны для справок: (8692) 59-00-18, 59-00-67