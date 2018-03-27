«Юнона и Авось» – рок-опера в КИЦ

30 марта в севастопольском КИЦ пройдёт одна из наиболее известных рок-опер композитора А.Рыбникова на стихи А.Вознесенкого – «Юнона и Авось». В названии спектакля использованы имена двух парусников — «Юнона» и «Авось», на которых совершала свое плавание экспедиция видного государственного деятеля России Николая Резанова.

Под Андреевским флагом корабли отплывают к берегам Америки. В испанской Калифорнии близится свадьба дочери губернатора и сеньора Федерико. Н.Резанов от лица России приветствует Калифорнию, и губернатор приглашает его как посла императора Александра на бал в честь шестнадцатилетия своей дочери. На балу Н.Резанов приглашает Кончиту на танец, и они влюбляются друг в друга. Но счастливая до этого фортуна отворачивается от Н.Резанова. Федерико вызывает его на дуэль. Скандал заставляет русских покинуть Сан-Франциско. Совершив тайную помолвку с Кончитой, Н.Резанов пускается в обратный путь. В Сибири он тяжело заболевает и умирает под Красноярском. А Кончита остается верной своей любви всю оставшуюся жизнь. Прождав возлюбленного 35 лет, она постригается в монахи и умирает в келье монастыря.

А спустя еще два века произошел символический акт «воссоединения» влюбленных. Осенью 2000 года шериф калифорнийского города Бениша, где похоронена Кончита Аргуэльо, привез в Красноярск горсть земли с ее могилы и розу, чтобы возложить к белому кресту, на одной стороне которого выбиты слова: «Я тебя никогда не увижу», а на другой — «Я тебя никогда не забуду».

Режиссёр-постановщик — В.Косов. Балетмейстер-постановщик — заслуженный деятель искусств АРК, лауреат премии АРК — С.Быков.

Билеты 200-500 рублей.

Начало спектакля в 19:00

Заказ билетов: +7(978)024-0000