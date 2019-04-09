«Я вырос в Херсонесе» – херсонесский музей приглашает к участию в фотоконкурсе

8 апреля 2019     80
«Я вырос в Херсонесе» - херсонесский музей приглашает к участию в фотоконкурсе

К Международному дню защиты детей в Херсонесском музее объявлен фотоконкурс.

С 1 по 30 апреля в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» проходит фотоконкурс «Я вырос в Херсонесе», который приурочен к Международному дню защиты детей.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографии, соответствующее теме Фотоконкурса, сделанные исключительно на территории Музея. На фото могут быть дети, группа детей возле памятников городища либо в экспозициях Музея.

Свои фотоработы (с указанием «Фотоконкурс» в теме сообщения) необходимо направить на электронную почту chersones-events@mail.ru или по адресу: 299045, г. Севастополь, ул. Древняя, 1, ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

 
Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться:

– авторским названием работы,
– краткой историей фотографии (год, место, кто изображен),
– контактными данными участника Фотоконкурса: ФИО, город, номер телефона и адрес электронной почты.

 
Форма заявки (образец)

Конкурсные работы (фотографии) принимаются в оригинале либо в цифровом формате. Цифровые файлы предоставляются в формате .jpg, разрешением, достаточным для качественной печати, объемом не более 10 Мб.

Конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую информацию: фамилия и название фотографии. Например, «Смирнов_Утро в Херсонесе.jpeg».

Допускается обработка, аналогичная «лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении.

Положение о конкурсе «Я вырос в Херсонесе»


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