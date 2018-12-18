В театре имени Луначарского прошли торжества в честь 100-летия Союза журналистов России

8 декабря 2018 года сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя приняли участие в торжестве, посвященном 100-летию Союза журналистов России.

Слёт севастопольских журналистов всех поколений состоялся в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского. Главным организатором праздничного мероприятия выступило Севастопольское региональное отделение Союза журналистов России. В зале собрались те, чья жизнь неразрывно связана с профессиональной журналистской деятельностью: представители средств массовой информации Севастополя, сотрудники пресс-служб, издательств, студенты факультета журналистики филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе и других вузов, а также представители органов власти, ветераны, духовенство, общественность города-героя Севастополя.

Директор Музея Николай Мусиенко большое внимание уделяет взаимодействию со средствами массовой информации. Журналисты являются постоянными участниками всех значимых музейных мероприятий, получают объективную информацию от научных сотрудников Музея, имеют возможность создавать качественный контент, вызывающий большой интерес у зрительской аудитории. Темой журналистских репортажей становятся важные вехи героической военной истории России и города-героя Севастополя и современные события музейной жизни. Сбережение исторической памяти, духовно-патриотическое воспитание молодёжи являются общей задачей Музея и журналистского сообщества.

В своём приветственном слове к участникам Слёта председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев подчеркнул значимость работы журналистов, главным критерием которой является правдивое освещение событий. Далее состоялось вручение членских билетов новым членам журналистского сообщества, а также церемония награждения лучших представителей профессии, в которой принял участие секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.

Специалист по связям с общественностью Музея Ольга Андреева была награждена Грамотой Союза журналистов России за вклад в развитие медийного пространства города-героя Севастополя и в связи со 100-летием Союза журналистов России.

Главной особенностью праздника стала доверительная и доброжелательная атмосфера общения севастопольских журналистов и гостей праздника как единомышленников и патриотов родного города-героя Севастополя и России.