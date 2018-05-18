Гений севастопольской обороны. Мероприятия к 200-летию со Дня рождения генерала Э.И. Тотлебена

20 мая 2018 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя совместно с Региональным отделением Российского военно-исторического общества в г. Севастополе проводит комплекс мероприятий, посвященных 200-летию со Дня рождения выдающегося фортификатора, гения инженерной обороны Севастополя во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. генерала Э.И. Тотлебена.

Граф Эдуард Иванович Тотлебен (1818 – 1884), российский военачальник, военный инженер-генерал, почетный гражданин Севастополя. Во время обороны Севастополя 1854–1855 гг. начальник инженерной службы Севастопольского гарнизона. По проектам Тотлебена и под его руководством были построены большинство укреплений Севастополя и велась подземно-минная война; в 1877 – 1878 гг. руководил осадой турецкой крепости Плевна в Болгарии. Похоронен на Братском кладбище в Севастополе.



В программе:

09:00 – возложение цветов к месту захоронения Э.И. Тотлебена на Братском кладбище.

11:00 – 11:30 – митинг памяти у памятника Э.И. Тотлебену на Историческом бульваре.

12:00 – 12:45 – торжественное открытие экспозиции 1-го и 2-го яруса Оборонительной башни Корниловского бастиона. Торжественная церемония освещения иконы Николая Чудотворца с последующим размещением ее в Оборонительной башне.

13:00 – 14:00 – осмотр экспозиции Оборонительной башни гостями мероприятия. Возложение цветов к памятнику В.А. Корнилову.

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