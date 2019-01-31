«Cabaret Express» – хореографический спектакль в Театре танца

2 февраля в севастопольском Театре танца состоится показ хореографического спектакля «Кабаре-экспресс».

Артисты приглашают зрителей погрузиться в волшебную атмосферу кабаре, которая царит не только на подмостках, но и в зале, за уютными столиками. Кабаре — это театрализованное действие для изысканной публики.

В сценической версии спектакля «Cabaret Express» зрители смогут познакомиться с лучшими музыкальными и танцевальными композициями, поставленными по мотивам всемирно известных мюзиклов: «Кабаре», «Мулен Руж» и «Виктор и Виктория».

Невероятно красивая музыка, великолепная постановка хореографических композиций, всем знакомые песни из мюзиклов в исполнении заслуженной артистки Крыма Валентины Рыбаковой не оставят равнодушным ни одного зрителя.



Когда: 2 февраля, сб. 18:00

Где: Театр танца, пр. Нахимова, 4

Заказ билетов: 8(800)500-32-29, 54-76-03, +7(989)800-95-85

Фото с сайта prosvetcult.ru