«Cabaret Express» – хореографический спектакль в Театре танца

2 февраля в севастопольском Театре танца состоится показ хореографического спектакля «Кабаре-экспресс».
Артисты приглашают зрителей погрузиться в волшебную атмосферу кабаре, которая царит не только на подмостках, но и в зале, за уютными столиками. Кабаре — это театрализованное действие для изысканной публики.
В сценической версии спектакля «Cabaret Express» зрители смогут познакомиться с лучшими музыкальными и танцевальными композициями, поставленными по мотивам всемирно известных мюзиклов: «Кабаре», «Мулен Руж» и «Виктор и Виктория».
Невероятно красивая музыка, великолепная постановка хореографических композиций, всем знакомые песни из мюзиклов в исполнении заслуженной артистки Крыма Валентины Рыбаковой не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Когда: 2 февраля, сб. 18:00
Где: Театр танца, пр. Нахимова, 4
Заказ билетов: 8(800)500-32-29, 54-76-03, +7(989)800-95-85
Фото с сайта prosvetcult.ru