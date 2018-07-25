#CrimeanFashionWeek – Крымская Неделя Моды пройдет в ресторане «Мадера»

25 июля 2018     76
#CrimeanFashionWeek - Крымская Неделя Моды пройдет в ресторане «Мадера»

27 июля на новой гриль-террасе ресторана «Мадера» в Севастополе пройдет новая Крымская Неделя Моды.

Территория женской красоты «Le petit Cadeau» совместно с стилистом Светланой Гуськовой представят стилизованный показ нескольких крымских и московских дизайнеров.  Также известное всем севастопольцам ателье «Любушка», которое плотно сотрудничает с организаторами Офицерского бала,  покажет свою авторскую коллекцию.  Бренд «Море по венам» представит лаконичные платья из натуральных тканей сдержанных оттенков и универсального размера – они одинаково хорошо садятся как на девочек, так и на солидных дам, а также на беременных.  Бренд «Питон Сrimea»  покажет коллекцию роскошных сумочек из кожи питона. Салон свадебной и вечерней моды «Дом Невесты»  порадует роскошной коллекцией вечерних платьев. Бренд #ОльгаЧернова – презентует круизную коллекцию тонкой ручной работы #TotalWhite. Бренд #Blackstarwear  покажет авторскую коллекцию от известного российского бренда.  Также свои коллекции представят марки  «Писсаро» и «Астра Вита».

Но помимо крымских модельеров в этот раз в Крымской Неделе Моды примут участия и московские. Талантливый и эпатажный российский дизайнер Гера Скандал представит детскую и женскую коллекции впервые в Крыму.

27 июля гости мероприятия смогут по-настоящему прочувствовать вкус и характер крымской моды — нежной, солнечной, летящей, смелой и утонченной.

28 июля в ресторане Verdi (г.Ялта) пройдет «Белый вечер» от Moët&Shandone и Crimean Fashion Week. В Ялте будут представлены круизные коллекции российских и крымских дизайнеров, а финалистка шоу Голос украсит вечер своим выступлением.

Первая Официальная Крымская неделя моды, посвящена показам сезонных и круизных коллекций российских и зарубежных дизайнеров, с целью объединить специалистов модной индустрии и поклонников новых трендов.

 
Место проведения: Отель Аквамарин, новая гриль-терраса ресторана Мадера (Севастополь, ул. Парковая, 11)
Начало в 19.00
Заявки на участие: +7(978)555-03-14, Пресс-служба +7(978)835-29-41

 
Фото с сайта geometria.ru

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