«Football Holiday» – развлекательная программа к закрытию Чемпионата мира по футболу

15 июля в ресторане Абордаж, курортного комплекса Аквамарин, пройдёт развлекательная и концертная программа, приуроченная к закрытию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Ведущий Football Holiday – Алексей Редкевич.
В программе мероприятия:
– концертная программа: Rock’N’Roll Gang «FELLAS»;
– развлекательная программа: конкурсы, викторины, аукционы;
– кибертурнир по FIFA 2018;
– настольные игры;
– детская анимация: Я люблю футбол
18.00 просмотр финального матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Стилизованные декорации и тематическая фото-зона.
Вход по пригласительным.
В стоимость пригласительного включено: Welcome drink, фуршет (канапе, холодные закуски)
Организатор праздника: PR Machina
Праздник проводится 15 июля 2018 года в ресторане Абордаж.
Место проведения: ул. Парковая, 11, курортный комплекс Аквамарин.
Сбор гостей в 17:00.
Бронь столов: +7(978)103 59 08
pr_machina