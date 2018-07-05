«Football Holiday» – развлекательная программа к закрытию Чемпионата мира по футболу

5 июля 2018     101
«Football Holiday» - развлекательная программа к закрытию Чемпионата мира по футболу

15 июля в ресторане Абордаж, курортного комплекса Аквамарин, пройдёт развлекательная и концертная программа, приуроченная к закрытию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Ведущий Football Holiday – Алексей Редкевич.

В программе мероприятия:

– концертная программа: Rock’N’Roll Gang «FELLAS»;
– развлекательная программа: конкурсы, викторины, аукционы;
– кибертурнир по FIFA 2018;
– настольные игры;
– детская анимация: Я люблю футбол

18.00 просмотр финального матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Стилизованные декорации и тематическая фото-зона.

Вход по пригласительным.
В стоимость пригласительного включено: Welcome drink, фуршет (канапе, холодные закуски)

Организатор праздника: PR Machina
Праздник проводится 15 июля 2018 года в ресторане Абордаж.

Место проведения: ул. Парковая, 11, курортный комплекс Аквамарин.

Сбор гостей в 17:00.
Бронь столов: +7(978)103 59 08
pr_machina

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