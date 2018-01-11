«Gnezdo Party» – неформальная вечеринка творческой молодёжи города

14 января на территории молодёжно-семейного комплекса “Парковый” состоится Gnezdo Party – вечеринка творческой молодёжи города.

Организаторами вечера выступили поэты, музыканты, художники, стендап-комики и многие другие городские активисты.

Gnezdo Party пройдёт в абсолютно неформальной обстановке – на стройке. Организаторы уверены, что крутую атмосферу можно создать с минимальным бюджетом.

Основная цель вечера – провести вместе время, познакомить между собой прогрессивную молодёжь и обменяться идеями, которые можно было бы воплотить в Севастополе (от арт-объектов на улицах города до культурно-просветительских вечеров на тему этики и морали).

Одной из “фишек” вечеринки станет «Сушка» – международная акция по обмену фотографиями, придуманная и впервые реализованная в Санкт-Петербурге в 2010 г. С тех пор Сушка прошла в более чем 100 городах России и мира и собрала более 45 000 участников. На данный момент Сушка – фотодвижение и огромное сообщество, объединяющее людей во всём мире. Группа проекта Вконтакте: fotosushka. Права на идею, формат и название: Андрей Кеззин, Ольга Луветау.

Старт события запланирован на 18.30

Вход на мероприятие свободный, но приветствуется символический взнос в размере 100 руб.

Прибыль от входа пойдёт на покупку корма в приют для животных “Бим”