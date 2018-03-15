«Sage» – диджериду концерт в лофте Луна

14 марта 2018     56
«Sage» - диджериду концерт в лофте Луна

Весна с Art ME продолжается красивой музыкой и атмосферными погружениями в звук. В этот раз гостем вечеринки станет музыкант из Екатеринбурга – «Sage».

Музыка Sage прекрасная и глубокая по содержанию, сочетает в себе древние и современные способы создания музыки.

Sage – это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне вокальных техник (включая горловое и обертонное пение, русское традиционное пение), новые формы музыкального повествования и погружение в аутентичные жанры.

Место проведения: Лофт “Луна”, Луначарского 9

Время проведения встречи: 21 марта в 19:30

Билеты: предпродажа до 19 марта (включительно) – 400 руб. / в день концерта – 600 руб. (при наличии свободных мест).

Количество билетов ограничено.

Приобрести билет можно здесь – vk.com

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