«Sage» – диджериду концерт в лофте Луна

Весна с Art ME продолжается красивой музыкой и атмосферными погружениями в звук. В этот раз гостем вечеринки станет музыкант из Екатеринбурга – «Sage».
Музыка Sage прекрасная и глубокая по содержанию, сочетает в себе древние и современные способы создания музыки.
Sage – это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне вокальных техник (включая горловое и обертонное пение, русское традиционное пение), новые формы музыкального повествования и погружение в аутентичные жанры.
Место проведения: Лофт “Луна”, Луначарского 9
Время проведения встречи: 21 марта в 19:30
Билеты: предпродажа до 19 марта (включительно) – 400 руб. / в день концерта – 600 руб. (при наличии свободных мест).
Количество билетов ограничено.
Приобрести билет можно здесь – vk.com