Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

23 марта 2020     12
Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

03:51

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Как сообщает агентство Kyodo, глава японского кабмина заявил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь стоит подумать о спортсменах. 

По мнению Абэ, если проведение игр «в полном формате» невозможно, то не исключён вариант с переносом даты спортивных мероприятий.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что окончательное решение по летней Олимпиаде 2020 года в Токио будет принято в течение четырёх недель.

Источник: Россия Сегодня

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