Абэ прокомментировал переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном

1 июля 2019     12
Абэ прокомментировал переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо оценил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Он выразил надежду, что встреча Трампа и Ким Чен Ына способствует возобновлению переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Япония поддерживает переговорный процесс между США и КНДР со времени (первого) саммита двух стран в Сингапуре… Мы надеемся, что эта встреча продвинет его (переговорный процесс. — RT) вперёд», — цитирует Абэ The Japan Times.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Лидеры США и КНДР пожали друг другу руки на межкорейской границе. При этом Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил встречу Трампа и Ким Чен Ына.

Источник: Россия Сегодня

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