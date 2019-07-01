Абэ прокомментировал переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо оценил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Он выразил надежду, что встреча Трампа и Ким Чен Ына способствует возобновлению переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Япония поддерживает переговорный процесс между США и КНДР со времени (первого) саммита двух стран в Сингапуре… Мы надеемся, что эта встреча продвинет его (переговорный процесс. — RT) вперёд», — цитирует Абэ The Japan Times.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Лидеры США и КНДР пожали друг другу руки на межкорейской границе. При этом Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил встречу Трампа и Ким Чен Ына.