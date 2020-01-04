«Авангард» одержал третью победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ

19:47
Омский «Авангард» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).© hcavangardomsk Facebook
Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 4:1.
В составе «ястребов» отличились Брэндон Макмиллан, Сергей Шумаков, Свен Андригетто и Семён Ручкин. У гостей единственную шайбу забросил Мартин Бакош.
Для «Авангарда» эта победа стала третьей подряд.
В следующем матче «Авангард» сыграет с «Барысом», а «Адмирал» встретится с «Витязем».
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Витязю» в матче КХЛ.
Источник: Россия Сегодня