«Авангард» одержал третью победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ

3 января 2020     49
«Авангард» одержал третью победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ

19:47

Омский «Авангард» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

© hcavangardomsk Facebook

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 4:1.

В составе «ястребов» отличились Брэндон Макмиллан, Сергей Шумаков, Свен Андригетто и Семён Ручкин. У гостей единственную шайбу забросил Мартин Бакош.

Для «Авангарда» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Авангард» сыграет с «Барысом», а «Адмирал» встретится с «Витязем».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Витязю» в матче КХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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