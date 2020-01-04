«Авангард» одержал третью победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ

Ранее сообщалось , что «Спартак» уступил «Витязю» в матче КХЛ.

В следующем матче «Авангард» сыграет с «Барысом», а «Адмирал» встретится с «Витязем».

Для «Авангарда» эта победа стала третьей подряд.

В составе «ястребов» отличились Брэндон Макмиллан, Сергей Шумаков, Свен Андригетто и Семён Ручкин. У гостей единственную шайбу забросил Мартин Бакош.

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 4:1.

Эр-Рияд высказался по поводу убийства Сулеймани в Ираке 00:38 Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сделало заявление после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке американскими военными. © Александр …



Смерть «Темного рыцаря»: США убили иранского генерала Касема Сулеймани Новый виток эскалации и новые жертвы — вот что ждет ближневосточный регион в ближайшем будущем. Именно о таком сценарии говорят …



Ливийский военачальник объявил о всеобщей мобилизации Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противодействия извне. Об этом сообщает Al Arabya. …



Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал, как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма. …

