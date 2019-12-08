Авербух разглядел у Косторной черты настоящего чемпиона

8 декабря 2019     21
Авербух разглядел у Косторной черты настоящего чемпиона

00:29

Серебряный призёр Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух увидел у Алёны Косторной черты настоящего чемпиона.

РИА Новости © Владимир Песня

В субботу, 7 декабря россиянка выиграла женские соревнования в финале Гран-при в Турине, набрав 247,59 балла по сумме короткой и произвольной программ.

«К каждой из наших девочек хочется найти свой эпитет, но превосходные слова в русском языке уже закончились. Каждую фигуристку хочется превознести. Запредельное выступление. Хотел бы отметить гипнотизирующий взгляд Алёны Косторной. Она берет — и ведет за собой. Это очень редкий дар, дар человека, обладающего большой харизмой, дар настоящего чемпиона», — резюмировал Авербух в эфире «Первого канала».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Косторная укатала всех в финале Гран-при.

Источник: Россия Сегодня

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