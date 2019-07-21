Австралийский пловец отказался стоять на подиуме ЧМ с соперником, замешанным в допинг-скандале

Австралийский пловец Мак Хортон на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу во время награждения после заплыва на дистанцию 400 метров вольным стилем отказался подниматься на подиум вместе победившим представителем Китая Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.

Как сообщает Swim Swam, Хортон, ставший серебряным призёром, демонстративно держался на расстоянии от китайского спортсмена.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось что российские пловцы завоевали серебро ЧМ в эстафете 4 × 100 м вольным стилем.