Австрия не будет закрывать границу с Италией из-за коронавируса

26 февраля 2020     8
Австрия не будет закрывать границу с Италией из-за коронавируса

00:12

Австрийские власти не намерены закрывать границу с Италией из-за заражения COVID-2019 двух итальянцев в австрийском городе Инсбрук.

«Мы исключили закрытие границы, потому что считаем эту меру неуместной», — цитирует ТАСС министра социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Рудольфа Аншобера.

Он добавил, что австрийское правительство намерено тесно сотрудничать с Италией с целью недопущения новых заражений.

Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322.

Источник: Россия Сегодня

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