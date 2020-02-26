Австрия не будет закрывать границу с Италией из-за коронавируса

Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322.

Он добавил, что австрийское правительство намерено тесно сотрудничать с Италией с целью недопущения новых заражений.

«Мы исключили закрытие границы, потому что считаем эту меру неуместной», — цитирует ТАСС министра социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Рудольфа Аншобера.

Австрийские власти не намерены закрывать границу с Италией из-за заражения COVID-2019 двух итальянцев в австрийском городе Инсбрук.

Австрия не будет закрывать границу с Италией из-за коронавируса 00:12 Австрийские власти не намерены закрывать границу с Италией из-за заражения COVID-2019 двух итальянцев в австрийском городе Инсбрук. «Мы исключили закрытие …



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