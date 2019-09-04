Автограф-сессия, секрет величия Хабиба и публика в Абу-Даби: до боя Нурмагомедов — Порье осталось четыре дня

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов провёл автограф-сессию в преддверии поединка с Дастином Порье. Он рассказал, в чём заключается величие настоящего чемпиона, а также объяснил, почему не планирует переходить в другую весовую категорию. Его оппонент признался, что поменял своё мнение относительно ОАЭ. Тем временем защитник нижнекамского «Нефтехимика» Максим Игнатович сравнил стиль Нурмагомедова с прямолинейным хоккеем.

До титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе, в котором сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье, осталось четыре дня. Соперники приступили к заключительному этапу подготовки, которая в большей степени сконцентрирована на сгонке веса.

Разумеется, такое грандиозное событие, как турнир UFC 242 не ограничивается одним вечером. Спортсмены традиционно участвуют в многочисленных мероприятиях для болельщиков и прессы, раздают интервью, в которых своим делятся ожиданиями от предстоящих боёв, а также проводят автограф-сессии. В одной из них приняли участие россиянин и американец.

В преддверии второй защиты титула UFC в лёгком весе Нурмагомедов поделился своим рецептом величия. По его мнению, настоящим чемпионом может считаться только тот боец, который сумел одержать несколько побед подряд и не прервать свою триумфальную серию на протяжении длительного времени.

«Если ты проигрываешь несколько раз, завоёвываешь один титул, второй, вновь терпишь поражение, потом снова побеждаешь, то это не делает тебя великим. По моему мнению, великим тебя делает беспроигрышная серия», — приводит слова россиянина MMAJunkie.

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Спортсмен добавил, что именно по этой причине он не намерен менять весовую категорию, в которой на данный момент одержал 27 побед в 27 поединках.

«Я не буду концентрироваться на полусреднем или полулёгком дивизионе, лишь на среднем. Это именно мой вес, и все бои будут происходить в его рамках. Мне не нужны изменения», — добавил Нурмагомедов.

Тем временем в столицу Объединённых Арабских Эмиратов прибыл отец и по совместительству тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов. Он не присутствовал на его поединке с ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе, так как ему было отказано в получении визы США. На турнире UFC 242 специалист выступит в роли секунданта не только для своего сына, но и ещё одного представителя лёгкой весовой категории, россиянина Ислама Махачева.

Если команде Нурмагомедова ещё предстоит освоиться в Абу-Даби, то Порье уже полностью адаптировался к новым для себя условиям. Многие предполагают, что симпатии болельщиков будут на стороне россиянина. В то же время сам американец признался, что его мнение относительно этой арабской страны значительно поменялось после того, как он ощутил на себе местное гостеприимство.

«Я бился по всему миру, но меня никогда так не встречали. Здорово, что люди рады меня видеть, рады предстоящему турниру. Ранее я говорил, что буду биться на вражеской территории, но сейчас я совершенно ничего такого не чувствую. Они просто ждут хороших боёв. И это здорово, потому что именно поэтому мы здесь. Мне сказали, что сюда летят президенты других стран, принцы, шейхи. Это очень большой поединок по мировым меркам», — рассказал временный чемпион UFC.

По словам, ему ещё предстоит привыкнуть к местному климату, а также разнице между часовыми поясами, однако на данный момент подготовительный процесс идёт по плану.

«К бою с Максом Холлуэеем я готовился три месяца, на этот тренировочный лагерь у меня был всего один. Я пахал, я шёл за золотом, и теперь надо его объединить. Не часто тебе предлагают арену, которую строили специально под твой бой. Поэтому я заряжен и намерен совершить нечто великое и изменить жизнь своей семьи», — заявил Порье.

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Порье — член команды America Top Team (ATT), базирующейся во Флориде. Ещё одним участником этого спортивного клуба является украинский боец ММА Ярослав Амосов. Несмотря на это, он подчеркнул, что не участвовал в подготовке американца к UFC 242 и был бы рад победе Нурмагомедова.

«Не особо горел желанием помогать Порье. Не могу сказать, что являюсь другом Хабиба, но я его знаю, и мне хотелось бы увидеть его победу. На тренировках с Дастином не пересекались, только здоровались», — заявил Амосов в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить».

Своим мнением по поводу главного поединка года поделился руководитель российской промоутерской организации Fight Nights Global Камил Гаджиев. Он предположил, что победу в нём одержит россиянин, так как Порье не обладает достаточной компетенцией в смешанных единоборствах.

«Он хорошо двигается, в стойке левши работает, много бьёт, сильнее, чем Макгрегор, лучше борется. Но всего этого, я думаю, недостаточно. Он физически не переедет Хабиба, а за счёт всего остального его победить практически невозможно», — приводит слова промоутера «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что нынешняя встреча Нурмагомедова вызовет гораздо меньший интерес среди любителей ММА, чем бой с экс-чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе.

«Я не особо возбуждён перед этим боем. Мне есть с чем сравнивать, например, поединок с Макгрегором с ума всех сводил, а здесь есть один герой — это Хабиб. Нет войны, нет истории противостояния. Это бой звезды, чемпиона с очень крепким спортсменом, каким является Порье. Вот и всё», — заявил Гаджиев.

В то же время нельзя утверждать, что турнир UFC 242 вовсе пройдёт незамеченным. В пользу противоположной точки зрения говорит тот факт, что бой между Нурмагомедовым и Порье обсуждают не только поклонники боевых искусств, но и представители других видов спорта.

Так, защитник нижнекамского «Нефтехимика» Максим Игнатович сравнил стиль россиянина в октагоне с хоккейной тактикой.

«Здесь понятно, что Нурмагомедов — очень сильный боец, так что ставлю на него. То, что он делает своими приёмами в партере, даже с тем же Макгрегором — это очень изматывает. Ну да, такой стиль может показаться скучным. У нас тоже говорят, что прямолинейный хоккей — это очень скучно. А сейчас в основном так и играют, грубо говоря, «бей-беги». Не как раньше — пасы через три клюшки», — поделился своим мнением Игнатович в интервью «Реальному времени».

Источник: Россия Сегодня