«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ

12 января 2020     13
«Автомобилист» по буллитам победил ЦСКА в матче КХЛ

19:49

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

@ihcavtomobilist Twitter

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На старте первого периода за ЦСКА забили Кирилл Капризов и Александр Попов. Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» сравнял счёт, благодаря шайбам Найджела Доуса и Степана Хрипунова.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу екатеринбургской команде принёс бросок Дэна Секстона.

Ранее сообщалось, что «Сочи» по буллитам победил «Трактор» в матче КХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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