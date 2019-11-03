Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

3 ноября 2019     39
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе НТИ «Автонет».

Соответствующий сервис разработали российские ученые — он может появиться к 2022 году. Предполагается, что его будут использовать граждане с плохим здоровьем, особенно актуальной программа будет для пожилых водителей. «Система позволит измерить пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях, имеет акселерометры и процессоры, благодаря чему может отличить нормальную активность от внезапного падения или потери сознания», — объяснили принцип работы в НТИ,

Помимо этого рассматривается вариант интеграции сервиса с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Благодаря этому система поможет водителю, который плохо почувствовал себя за рулем, быстро вызвать помощь и при наличии возможности объединения с системами управления транспортным средством — остановить машину, включить «аварийку» или припарковать автомобиль.

Система будет состоять из нескольких высокочувствительных датчиков, которые смогут отслеживать состояние человека, находящегося за рулем. Также ее можно будет подключить к смартфону. Водители смогут приобрести систему у автодилеров как дополнительное оборудование.

В октябре сообщалось, что в 2021 году на российских дорогах могут появиться умные «лежачие полицейские», которые смогут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер.

Источник: Лента.Ру

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