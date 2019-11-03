Автомобиль без водителя сбил россиянку с трехлетним ребенком

3 ноября 2019     38
Автомобиль без водителя сбил россиянку с трехлетним ребенком

В Омске автомобиль начал движение без водителя и сбил женщину с трехлетним ребенком. Об этом сообщается на странице Госавтоинспекции Омской области во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 2 ноября на улице Гашека. Как установили сотрудники ГИБДД, машина сама тронулась с места, когда за ее рулем никого не было, врезалась в стоящий рядом автомобиль, а затем совершила наезд на двух пешеходов.

В результате происшествия пострадавшие — женщина 1988 года рождения и ее дочь 2016 года рождения — были доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

18 сентября стало известно, что в Новосибирске местная жительница с двухлетним ребенком в коляске упала в яму с кипятком. Супруг женщины рассказал, что асфальт провалился прямо под ней. Мать ушла в воду по пояс, а ребенок — с головой.

Источник: Лента.Ру

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