Автора «экстремистской» картины о России решили выдвинуть в Госдуму

Художника Васю Ложкина (Алексея Куделина), картину которого «Великая прекрасная Россия» на протяжении двух лет считали экстремистской, решили выдвинуть в Государственную думу. Он может стать депутатом от новой партии «Зеленая альтернатива», документы о регистрации которой уже направлены в Минюст. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

«Был разговор такой. Они за все хорошее против всего плохого. Ну почему бы и нет», — подтвердил художник.

Глава создаваемой партии Руслан Хвостов заявил, что она планирует выдвинуть Васю Ложкина в качестве кандидата на довыборах в нижнюю палату уже в сентябре текущего года. Кроме того, политическая сила намерена участвовать в парламентских выборах 2021 года, по итогам которых в России будет сформирована Государственная дума нового созыва.

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00:01 — 30 сентября 2018

Учредительный съезд «Зеленой альтернативы» должен состояться 10 марта. На странице партии в Facebook сообщается, что это «сообщество людей, знаний и технологий», которое занимается «решением актуальных экопроблем России».

По данным собеседников «Коммерсанта», близких к администрации президента, проект создания партии «Зеленая альтернатива» согласован в Кремле. По их сведениям, он предполагает создание не чисто экологического движения, а «умеренной левой экологической партии европейского типа».

Картину Васи Ложкина «Шестая часть суши» (известна как «Великая прекрасная Россия») признали экстремистским материалом в 2016 году без ведома художника. На ней изображена карта Евразии, часть которой подписана как «Великая прекрасная Россия», а остальные — надписями «хачи», «чуркобесы», «хохлы», «пидарасы всякие», «степь и говно» и так далее. Ответчиком по делу выступал Роман Быков, разместивший работу хухожника в интернете, третьими лицами — Роскомнадзор и Минюст.

14 августа 2018 года Новосибирский областной суд отменил это решение районного суда. Была подана апелляция, после чего Октябрьский районный суд Новосибирска при повторном рассмотрении дела отказался признать «Великую прекрасную Россию» экстремистской.

Источник: Лента.Ру