Агентство авиабезопасности ЕС рекомендует избегать полётов над Ираном

12 января 2020     13
Агентство авиабезопасности ЕС рекомендует избегать полётов над Ираном

00:40

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендует отказаться от полётов над Ираном на всех высотах в интересах безопасности с учётом текущей обстановки в регионе, заявила представитель ведомства Джанет Норткотт.

РИА Новости

«На основании всей имеющейся информации рекомендация в нынешних условиях безопасности заключается в том, что в качестве меры предосторожности следует избегать полётов над Ираном на всех высотах до дальнейшего уведомления», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, агентство по-прежнему рекомендует избегать полётов над Ираком на всех высотах.

При этом в EASA отметили «очень динамичное» развитие ситуации.

В ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по двум базам США в Ираке.

Позднее украинский Boeing 737 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО по ошибке сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с полётами над Ираном.

Источник: Россия Сегодня

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