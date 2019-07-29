Агент Бурдасова рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ

19:29
Представитель российского форварда Антона Бурдасова Шуми Бабаев заявил, что его подопечный привлёк интерес ещё одного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).@hcsalavat Twitter
«У нас есть разговоры с ещё одним клубом НХЛ. Все нормально, переговариваемся. Они спрашивают различную информацию, мы им отправляем видео с тренировок. Нормальный, рабочий процесс», — цитирует Бабаева Sport24.
Также агент добавил, что он и его клиент не отказывались от предложений из НХЛ, напротив. Рассматривают все варианты.
Ранее сообщалось, что три клуба НХЛ интересуются Бурдасовым.
Источник: Россия Сегодня