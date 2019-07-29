Агент Бурдасова рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ

19:29

Представитель российского форварда Антона Бурдасова Шуми Бабаев заявил, что его подопечный привлёк интерес ещё одного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«У нас есть разговоры с ещё одним клубом НХЛ. Все нормально, переговариваемся. Они спрашивают различную информацию, мы им отправляем видео с тренировок. Нормальный, рабочий процесс», — цитирует Бабаева Sport24.

Также агент добавил, что он и его клиент не отказывались от предложений из НХЛ, напротив. Рассматривают все варианты.

Ранее сообщалось, что три клуба НХЛ интересуются Бурдасовым.

Источник: Россия Сегодня