Агент рассказал подробности перехода Рами в «Сочи»

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Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника Адиля Рами, раскрыл некоторые подробности перехода своего клиента в российский клуб «Сочи».

По словам Руиза, которые передаёт Sport24, соглашение между 34-летним игроком и клубом рассчитано до завершения текущего сезона.

Рами стал свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Фенербахче», за который он играл с лета 2019 года. В его послужном списке выступления за такие клубы, как «Этуаль», «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель».

В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Сочи» заявил Рами для выступления в РПЛ.

Источник: Россия Сегодня