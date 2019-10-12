Агент Селюк назвал самый удачный летний трансфер в РПЛ

12 октября 2019     13
Агент Селюк назвал самый удачный летний трансфер в РПЛ

02:07

Известный футбольный функционер и агент Дмитрий Селюк высказал мнение о прошедшей трансферной кампании в Российской премьер-лиге (РПЛ).

РИА Новости

«Удачные трансферы в РПЛ? Переход Седрика Гогуа в ЦСКА. Конечно, в «Динамо» ко двору пришлись Шарль Каборе и Сильвестр Игбун, потому что достались москвичам бесплатно. Вообще по соотношению «цена-качество» кроме Гогуа некого выделить. Тот же Гус Тиль в «Спартаке» — неплохой игрок, но он и близко не стоит €15 млн. А Малком в «Зените»? €40 млн за бразильца — абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и двадцати миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Он также отметил, что трансфер Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии» в «Динамо» сложно назвать успешных для московского клуба.

«Зачем «Динамо» платило такие сумасшедшие деньги за Филиппа?! Понятно, в «Боруссии» почти любой игрок в состоянии по воротам нормально пробить. Вот Филипп в первых матчах пару раз и пробил. А дальше – где он? Мотивация у человека пропала, он на все плюнул. Миллионы — на ветер!», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что Малком не сыграет в РПЛ до зимнего перерыва.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за подрыв двух взрывных устройств на маршруте патрулирования …


Агент Селюк назвал самый удачный летний трансфер в РПЛ
Агент Селюк назвал самый удачный летний трансфер в РПЛ

02:07 Известный футбольный функционер и агент Дмитрий Селюк высказал мнение о прошедшей трансферной кампании в Российской премьер-лиге (РПЛ). РИА Новости …


Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Тайсон Фьюри подерется с рестлером

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри примет участие в вечере профессионального рестлинга под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE). Об этом сообщает «Би …


В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы
В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы

23:09 Замглавы российского МИД Андрей Руденко принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара для протокольной беседы. © РИА Новости …


12-13 октября ограничат движение на автодороге Ялта – Севастополь
12-13 октября ограничат движение на автодороге Ялта – Севастополь

Временные ограничения связанны с проведением фестиваля «Большой слёт туристов». Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия, на участке …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты