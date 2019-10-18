Агент уверен, что дисквалифицированный Зыков не принимал допинг намеренно

18 октября 2019     17
Агент уверен, что дисквалифицированный Зыков не принимал допинг намеренно

17 октября 2019, 23:59

Ролланд Хеджес, агент нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова, прокомментировал дисквалификацию своего клиента на 20 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за нарушение антидопинговых правил.

© nhl.com

«Он не принимал допинг осознанно. Я полностью поддерживаю своего клиента», — приводит слова Хеджеса инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём Twitter.

24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив два (0 + 2) очка.

Ранее Джордж Макфи заявил, что Зыков принимал запрещённое вещество в течение четырёх лет.

Источник: Россия Сегодня

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