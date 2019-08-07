Агент футболиста ЦСКА Чалова отреагировал на информацию о предложении «Кристал Пэлас»

7 августа 2019     20
Агент футболиста ЦСКА Чалова отреагировал на информацию о предложении «Кристал Пэлас»

20:06

Агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова Шандор Варга прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в английский «Кристал Пэлас».

@pfc_cska Twitter

«Кристал Пэлас» предложил за Чалова €20 млн? Пока не буду комментировать это. Давайте подождем пару дней. Большой шанс, что он уйдёт? Не могу сказать», — цитирует агента Sport24.

По его словам, он уже обсуждал возможный уход игрока с руководством ЦСКА и поймёт, если в клубе примут решение не продавать форварда.

«Насколько адекватна цена в €20 млн за Чалова? Считаю, что цены на футболистов вообще сильно завышены», — сказал Варга.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он выступает за основной состав армейцев с 2016 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» сделает новое предложение ЦСКА по Чалову.

Источник: Россия Сегодня

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