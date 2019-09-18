Адриано назвал себя болельщиком «Спартака»

18 сентября 2019     23
Адриано назвал себя болельщиком «Спартака»

20:06

Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано заявил, что после ухода из клуба продолжает смотреть матчи команды и находиться в курсе того, чем живёт коллектив.

© Владимир Песня РИА Новости

«Всегда смотрю игры на Youtube. Я болельщик «Спартака»! Постоянно нахожусь на связи с Айртоном — последним красно-белым бразильцем. Мы с ним переписываемся в WhatsApp, поэтому я в курсе жизни клуба», — заявил бразилец в интервью Sport24.

Луис Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 года. В летнее трансферное межсезонье футболист перешёл в бразильский «Палмейрас».

Ранее Адриано поблагодарил «Спартак» за иск против фаната ЦСКА, назвавшего его обезьяной.

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Источник: Россия Сегодня

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Адриано назвал себя болельщиком «Спартака»
Адриано назвал себя болельщиком «Спартака»

20:06 Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано заявил, что после ухода из клуба продолжает смотреть матчи команды и находиться в …



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