Азар признался, что полюбил футбол благодаря Зидану

16 июня 2019     19
Азар признался, что полюбил футбол благодаря Зидану

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что полюбил футбол благодаря выступлениям своего нынешнего наставника Зинедина Зидана.

  • © realmadrid.com

«Я полюбил футбол из-за Зидана. Я болел за Францию, хотя жил в Бельгии. Первый его гол, который я увидел, был в финале Лиги чемпионов против «Байера», когда Зидан забил слёта. Невероятно, что теперь мы будем работать вместе. Это восхитительное и особенное чувство», — приводит слова Азара Marca.

13 июня бельгиец был официально представлен в качестве игрока «Реала», главным тренером которого является Зидан.

Ранее сообщалось, что в Испании ограбили дом футболиста «Реала».

Источник: Россия Сегодня

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