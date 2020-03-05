«Айнтрахт» победил «Вердер» и вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу

5 марта 2020     3
«Айнтрахт» победил «Вердер» и вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу

00:58

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над бременским «Вердером» в матче 1/4 финала Кубка Германии по футболу.

Встреча, прошедшая на «Коммерцбанк Арене» во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Айнтрахту» принесли голы Андре Силвы, забившего с пенальти, и Даити Камады.

В компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил хавбек франкфуртцев Филип Костич.

Таким образом, «Вердер» завершил борьбу в турнире, а «Айнтрахт» вышел в полуфинал, соперника по которому узнает по итогам жеребьёвки. В полуфинал также пробились «Бавария», «Байер» и «Саарбрюккен».

Ранее сообщалось, что «Байер» одержал волевую победу над «Унионом» в четвертьфинале Кубка Германии.

Источник: Россия Сегодня

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