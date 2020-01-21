Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе

21 января 2020     8
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе

22:38

Российский боец ММА Александр Емельяненко в ночь на 21 января был задержан на базе отдыха «Спорт» в Анапе.

globallookpress.com

Как сообщают «Кубанские новости», спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал неадекватное поведение. В отношении Емельяненко был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. На бойца наложен семидневный арест. Отмечается, что в Анапе он готовился к бою против Магомеда Исмаилова. Этот поединок запланирован на 3 апреля в Москве. Ранее Емельяненко-младший уже неоднократно попадал в различные скандальные ситуации и, кроме того, отбывал тюремный срок.

Также сообщалось, что Конор Макгрегор назвал Дональда Трампа одним из величайших президентов в истории США.

Источник: Россия Сегодня

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