Александр Емельяненко заявил, что много раз пытался помириться с братом Фёдором

10 февраля 2020     16
Александр Емельяненко заявил, что много раз пытался помириться с братом Фёдором

20:00

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что много раз пытался сделать шаг навстречу брату Фёдору и помириться.

АГН «Москва»

«Пробовал сделать шаг навстречу. Тысячу раз. Не понимаю, как будто я у человека половину жизни забрал. Ядом дышит. Не хочет он сесть и поговорить», — сказал Алексанр Емельяненко в интервью пресс-службе промоушена ACA.

По его словам, вся жизнь его брата строится на претензиях к нему, при том что он также может рассказать о Фёдоре много нелицеприятной информации.

«Только я молчу, а его периодически прорывает», —  добавил Александр Емельяненко.

Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. 

Ранее Фёдор Емельяненко выразил надежду, что помирится с Александром.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму выросло количество выданных ипотечных кредитов
В Крыму выросло количество выданных ипотечных кредитов

Количество выданных ипотечных кредитов в Крыму в прошлом году выросло на треть по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила …


В Алтайском крае местные жители сбросили девушку с ж/д моста
В Алтайском крае местные жители сбросили девушку с ж/д моста

В Алтайском крае двое местных жителей сбросили девушку с железнодорожного моста. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба линейного управления МВД …


В Севастополе на пожаре сгорел человек
В Севастополе на пожаре сгорел человек

Сотрудники севастопольского подразделения МЧС выехали на место происшествия. После вскрытия входной двери спасатели обнаружили в помещении пострадавшего мужчину. Спасти его …


В севастопольских больницах пищеблоки закрывают на ремонт
В севастопольских больницах пищеблоки закрывают на ремонт

Севастопольские больницы закрывают пищеблоки. Пока там идёт ремонт, кормить пациентов будет сторонняя организация. Как теперь готовят диетическое питание, заметна ли …


Извращенец заглядывал под юбки, лизал черепаху и попался
Извращенец заглядывал под юбки, лизал черепаху и попался

В американском городе Апопка, штат Флорида, злоумышленник нападал на женщин, без разрешения заглядывал под юбки и лизал черепаху. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты