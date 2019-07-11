Амбициозное «Динамо», интригующий «Ростов» и обескровленный «Арсенал»: что нужно знать о середняках РПЛ

«Динамо» заметно укрепило свой состав и в новом сезоне намерено побороться за попадание в еврокубки. «Урал» сохранил ведущих игроков и выкупил контракт форварда Андрея Панюкова, а тульский «Арсенал» потерял несколько лидеров перед дебютом в Лиге Европы. «Ахмат» усилился бывшим капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым, а «Ростов» успешно выступил на товарищеском турнире в Австрии и подошёл к старту чемпионата в хорошей форме.

«Арсенал»

Ориентировочный состав: Артур Нигматуллин — Виктор Альварес, Гиа Григалава, Максим Беляев, Кирилл Комбаров — Игорь Горбатенко, Горан Чаушич, Сергей Ткачёв — Эванс Кангва, Евгений Луценко, Ламек Банда.

Тульский «Арсенал» по итогам предыдущего сезона впервые в истории пробился в еврокубки, но дебют получится для команды непростым. Настоящей головной болью для тренерского штаба стал уход целого ряда лидеров: Мохаммеда Кадири, Луки Джорджевича, Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева — все они были арендованы клубом и летом покинули Тулу.

Из арендованных футболистов полноценный контракт удалось подписать лишь с Сергеем Ткачёвым, при этом до сих пор есть неплохие шансы вернуть Мирзова. Туляки ведут переговоры с «Ростовом», но достичь соглашения пока не удалось. Также коллектив заинтересован в заключении полноценного контракта с Джорджевичем, но форвард «Зенита» пользуется слишком большим спросом на рынке.

На смену этим футболистам пришли уже игравший за «Арсенал» Горан Чаушич, румынский нападающий Александру Тудорие, а также два полузащитника сборной Замбии — Ламек Банда и Кингс Кангва. По устоявшейся в клубе традиции ещё пару футболистов взяли в аренду. Из «Динамо» пригласили форварда Евгения Луценко, а из «Рубина» — полузащитника Владислава Пантелеева.

Настоящим достижением для руководства «канониров» стало продление контракта с Максимом Беляевым, которым, по информации СМИ, предметно интересовался «Локомотив». В результате основной центральный защитник принял решение остаться в Туле ещё на два года.

Поскольку «Арсеналу» предстоит стартовать в еврокубах уже в июле, команда раньше всех начала подготовку к новому сезону. На сборах туляки успели одолеть австрийский «Ваккер», а также сыграли вничью с чешским «Пршибрамом» и австрийским «Зальцбургом».

Причём последний спасся от поражения лишь в добавленное арбитром время. В составе туляков в этом матче удалось отличиться 18-летнему замбийцу Банде.

«Ахмат»

Ориентировочный состав: Евгений Городов — Андрей Семёнов, Уилкер Анхель, Зоран Нижич — Ризван Уциев, Денис Глушаков, Олег Иванов (Антон Швец), Бернард Бериша — Исмаэль Силва, Раванелли (Конрад Михалек), Аблайе Мбенге.

Сравнительно спокойно прошло межсезонье «Ахмата». Пожалуй, самой громкой новостью стало подписание контракта с Денисом Глушаковым, который покинул «Спартак». Экс-капитан красно-белых сразу же пообещал сделать всё для того, чтобы его новая команда попала в еврокубки, а также станцевал лезгинку перед первой тренировкой.

Кроме того, Рашид Рахимов получил в своё распоряжение ещё несколько квалифицированных новичков. Особое внимание обращает на себя правый атакующий полузащитник молодёжной сборной Польши Конрад Михалек. По информации авторитетного портала Transfermarkt, за него «Ахмат» отдал €1,2 млн.

Ещё €100 тыс. клуб из Чечни заплатил за молодого вратаря «Томи» Александра Мелихова. Также коллектив на правах свободного агента пополнил экс-форвард «Анжи» Андрес Понсе.

Из заметных потерь можно выделить уход в «Динамо» универсального защитника Заурбека Плиева. Также закончился контракт у основного левого защитника Милада Мохаммади. Но в целом Рахимову удалось сохранить костяк команды.

«Ростов»

Ориентировочный состав: Сергей Песьяков — Евгений Чернов, Деннис Хаджикадунич, Рагнар Сигурдссон, Мацей Вилюш (Дмитрий Чистяков), Алексей Козлов — Александр Гацкан, Даниил Глебов (Ивелин Попов), Роман Ерёменко, Алексей Ионов — Эльдор Шомуродов.

Предыдущий сезон получился для «Ростова» неоднозначным. С одной стороны, коллектив долгое время претендовал на путёвку в еврокубки и добрался до полуфинала Кубка России, но с другой — явно не реализовал весь свой потенциал.

При этом Валерий Карпин признался, что не ставит перед подопечными задачу во что бы то ни стало вернуться в Европу.

«Цели на следующий сезон — побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки. Но это наше желание. Такой задачи перед ребятами я не ставлю», — отмечал тренер.

Однако положительных эмоций вполне могло прибавить уверенное выступление на Кубке Париматч Премьер, где «Ростов» занял второе место в компании с «Краснодаром», ЦСКА и «Спартаком». Жёлто-синие обыграли оба столичных гранда и уступили лишь готовящимся к дебюту в Лиге чемпионов «южанам».

Не может не радовать болельщиков и тот факт, что команда сохранила всех лидеров. Покинул Ростов-на-Дону только Сергей Паршивлюк, но на его место уже пришёл экс-защитник сборной России Алексей Козлов.

Также клуб пополнил молодой талантливый нападающий «Балтики» Александр Саплинов. В первом же контрольном матче в составе «Ростова» форвард огорчил «Спартак». Не исключено, что перспективный футболист станет одним из открытий нового сезона.

«Урал»

Ориентировочный состав: Ярослав Годзюр — Михаил Меркулов, Денис Поляков, Вараздат Ароян, Денис Кулаков — Отман Эль-Кабир, Роман Емельянов, Петрюс Бумаль, Николай Димитров — Андрей Панюков, Владимир Ильин.

Межсезонье получилось для «Урала» достаточно спокойным. Команда обошлась без громких трансферов, но без усиления также не осталась. Пожалуй, главным достижением екатеринбуржцев стало подписание полноценного контракта с лучшим бомбардиром по итогам прошлого сезона Андреем Панюковым. Права на футболиста были выкуплены у «Зенита» за €400 тыс.

Примерно в эту же сумму обошёлся клубу польский опорник Рафал Аугустыняк из «Медзи».

При этом «Уралу» удалось сохранить всех лидеров. В начале июня ходили слухи, что команду может покинуть основной левый защитник Михаил Меркулов, но пока футболист остаётся в Екатеринбурге.

Также был увеличен бюджет клуба на следующий сезон. Это решение принял совет директоров «Урала». Выступление команды, которая во второй раз за три года добралась до финала Кубка России, было признано успешным.

«Динамо»

Ориентировочный состав: Антон Шунин — Григорий Морозов, Роман Евгеньев (Иван Ордец), Тони Шуньич, Сергей Паршивлюк — Жоаозиньо, Абдул Теттех, Артур Юсупов (Шарль Каборе), Мигел Кардозу — Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев.

Предыдущий сезон получился для «Динамо» достаточно непростым, но летом свершилось событие, которое наконец может подарить клубу финансовое благополучие, — почти 100% акций бело-голубых за символическую сумму приобрёл банк ВТБ.

Появление нового хозяина уже сказалось на активности на трансферном рынке — в июне «Динамо» за €5,5 млн приобрело талантливого 21-летнего центрального полузащитника из Польши Себастьяна Шиманьски.

Идеально поработали в клубе и над усилением защиты. Центр обороны укрепили Плиев и экс-футболист «Шахтёра» Иван Ордец, а фланги — Паршивлюк и Игорь Калинин.

При этом главной проблемой команды в прошлом сезоне была вовсе не игра в защите, а слабая реализация моментов. Долго не мог прийти в себя после травмы Кирилл Панченко, а Евгений Луценко и Евгений Марков забивали редко. В результате Луценко и Марков покинули клуб, а на их место пригласили чемпиона Европы среди юношей Рамиля Шейдаева, который прошлый сезон провёл в «Крыльях Советов».

Также за считаные дни до старта сезона был подписан контракт с экс-опорником «Краснодара» Шарлем Каборе.

После проведения достаточно успешной трансферной компании главный тренер Дмитрий Хохлов и спортивный директор Роман Орещук заявили о намерении побороться за попадание в еврокубки.