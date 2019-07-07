Американские футболистки побили рекорд по голам на ЧМ

7 июля 2019     5
Американские футболистки побили рекорд по голам на ЧМ

Женская сборная США по футболу забила рекордное количество мячей на чемпионате мира 2019 года во Франции.

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На турнире во Франции американки, ставшие во второй раз подряд чемпионками мира, записали в свой актив 26 голов в семи матчах, что является рекордным результатом в истории проведения чемпионатов мира среди женских команд. Лучшими бомбардирами сборной США стали Алекс Морган и Меган Рапино, забившие по шесть мячей.

По ходу турнира сборная США также одержала самую крупную победу в истории чемпионатов мира по футболу.

Ранее сообщалось, что женская сборная США по футболу победила Нидерланды в финале ЧМ.

Источник: Россия Сегодня

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