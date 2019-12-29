Американский хоккеист ударил Марченко локтем в лицо во время матча на МЧМ

22:47

Нападающий молодёжной сборной США Оливер Вальстрём ударил локтем в лицо форварда команды России Кирилла Марченко во время матча группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.

globallookpress.com

Во время второго периода при атаке россиян Вальстрём отмахнулся от Марченко, ударив его локтем по лицу.

Судьи не обратили внимания на эпизод, а российский игрок смог продолжить встречу.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ.

Источник: Россия Сегодня