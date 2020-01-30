16:18
Американскому астронавту по запросу США этой осенью будет предоставлено место на корабле «Союз», сообщил начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.© Сергей Мамонтов РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
16:18
Американскому астронавту по запросу США этой осенью будет предоставлено место на корабле «Союз», сообщил начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.© Сергей Мамонтов РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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В Севастополе продолжается капитальный ремонт домов
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Американскому астронавту предоставят место на «Союзе»
16:18 Американскому астронавту по запросу США этой осенью будет предоставлено место на корабле «Союз», сообщил начальник российского Центра подготовки космонавтов …