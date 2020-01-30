Американскому астронавту предоставят место на «Союзе»

Американскому астронавту по запросу США этой осенью будет предоставлено место на корабле «Союз», сообщил начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

В Севастополе продолжается капитальный ремонт домов 30 января представители Фонда содействия капитальному ремонту проверили ход проведения подрядной организацией капитального ремонта в домах 3, 7, 9 по ул.Димитрова. …



Россиянин бросил детей в аэропорту и оставил записку Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна …



Жителей аварийных домов в Севастополе расселят по решению суда Прокуратура добилась в судебном порядке расселения жильцов из аварийных многоквартирных домов. Нахимовским районным судом было вынесено решение о расселении жильцов …



В Херсонесе выставят скифские коллекции из музеев Симферополя и Бахчисарая Жемчужины скифских коллекций трех музеев полуострова соберут на выставке в музее-заповеднике “Херсонес Таврический”. Памятники из фондов Бахчисарайского музея-заповедника и музея-заповедника …

