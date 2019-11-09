«Ане хватит запала на весь сезон»: как в России хвалили Щербакову после короткой программы на Гран-при в Китае

Победительница короткой программы на этапе Гран-при в Китае Анна Щербакова почувствовала уверенность на своём втором взрослом турнире и смогла раскрыться по-новому. Об этом заявила олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова. По мнению хореографа Илья Авербуха, судьи вернули ей долг за заниженные оценки в Лас-Вегасе и теперь она вряд ли упустит победу. Известный тренер Татьяна Тарасова посетовала на неудачу Елизаветы Туктамышевой, а также похвалила за артистизм танцевальную пару Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

«Щербакова чувствует себя как рыба в воде»

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине. За свой прокат она набрала 73,51 балла и установила личный рекорд. Спортсменка призналась, что осталась довольная своим выступлением, однако не намерена останавливаться на достигнутом.

«У меня получились все элементы, прыжки, но довольна я только тем, что они сделаны, пока надо больше работать над качеством», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Дебют 15-летней ученицы Этери Тутберидзе на взрослом уровне состоялся на этапе Гран-при в Лас-Вегасе, по итогам которого она заняла первое место. По её словам, смена часовых поясов не доставляет ей дискомфорт, а свободное от соревнований время она старается тратить на сон. Кроме того, россиянка поблагодарила китайских поклонников за поддержку.

Также по теме

С личным рекордом: Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Анна Щербакова выиграла короткую программу на стартовавшем в Чунцине четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию. Россиянка…

«Когда только объявили, что я поеду в Китай, мне начали писать местные болельщики, что они очень ждут меня. Не думала, что меня тут знают. Это очень приятно, как и то, что сегодня пришло много человек и столько игрушек выбросили на лёд. Я очень удивилась, когда бросили плюшевый авокадо — точной такой же я подарила своей сестре на день рождения два дня назад, даже не знаю, кто и откуда мог узнать об этом», — поделилась впечатлениями Щербакова.

Одним из ключевых элементов выступления фигуристки стал каскад лутц — риттбергер, который ей удалось выполнить без недокрутов. Известный тренер Татьяна Тарасова оценила уникальность её программы и отдала должное её команде.

«Вот за что я люблю Даниила Глейхенгауза (хореограф группы Тутберидзе. — RT)? За то, что он делает вместе с Этери. У Ани очень сложные подходы и выходы. Беговых шагов, перебежек максимум две. Раз-два — смена направления, раз-два — смена позиции. И таким образом она набирает большую скорость. Это очень непросто. В этом и есть сложность программы», — сказала эксперт в эфире Первого канала.

После Skate America многие эксперты выразили уверенность в том, что судьи занижали оценки участницам из России, оставляя шансы на борьбу для местных спортсменок. Несмотря на победу Щербаковой, некоторые из них отмечали, что она заслуживала большие баллы. По мнению хореографа Ильи Авербуха, в Китае справедливость наконец восторжествовала.

«Я считаю, что Щербакову недостаточно высоко оценили в короткой программе на Skate America, она явно была засужена. Думаю, сейчас всё по делу, и то, что Аня на 10 или 8 баллов улучшила свой результат, — это вполне заслуженно», — цитирует специалиста Sport24.

Кроме того, он добавил, что спортсменка и дальше продолжит радовать болельщиков своими результатами.

«Если обратиться к истории, то и Евгении Медведевой хватало запала, когда она в 15 лет впервые врывалась во взрослое фигурное катание, и Алине Загитовой. Я думаю, что Ане в этом же возрасте хватит запала на весь сезон или два точно», — заключил Авербух.

Однако по мнению серебряной призёрки чемпионата мира 2012 года Алёны Леоновой, в Чунцине судьи также несколько занизили баллы Щербаковой.

«Аня Щербакова показала свой максимум, хороший прокат, всё чисто исполнено. Она уже комфортно чувствует себя в компании более известных фигуристок, её это не пугает и не смущает. Как рыба в воде. Это видно по тому, как Щербакова уверена в себе во время катания», — приводит слова Леоновой РИА Новости.

По словам олимпийской чемпионки 1988 года Натальи Бестемьяновой, серебряная призёрка чемпионата мира среди юниоров будет набирать уверенность с каждым новым взрослым соревнованием в её карьере.

«Щербаковой всё же было трудно в первый раз выходить во взрослом старте, а теперь её «отпустило». Она — звезда, а за ней уже все остальные. В этот раз всё получилось намного лучше, было интереснее на неё смотреть», — сказала эксперт.

<!-- -->

«Всё в руках Лизы»

Четвёртое место после короткой программы занимает Елизавета Туктмышева. Более высокий результат ей помешало показать падение на тройном акселе. По её словам, эта ошибка стала следствием чрезмерного желания чисто выполнить элемент.

«Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки», — заявила россиянка.

Тарасова посетовала на неудачу Туктамышевой, которая, по её мнению, может стоить ей попадания в финал Гран-при. Кроме того, она была удивлена тем, что в её программе отсутствует каскад лутц — тулуп.

«Посмотрите, насколько она стала эмоциональнее. Как подтянула программу. У неё все стало доделано. Я так люблю. Мне в голову не могло прийти, что она сорвёт аксель. Как же жаль», — отметила специалист.

В то же время Авербух подчеркнул, что у ученицы Алексея Мишина по-прежнему остаются шансы на попадание в тройку лидеров по итогам китайского этапа Гран-при.

«Это спорт, сложнейший элемент, у кого-то получается, у кого-то — нет. Состав женского турнира в Китае не очень сильный. Понятно, что Аня Щербакова, скорее всего, этот турнир не отдаст, но Елизавета может продолжать бороться, у неё есть соперницы, которых она может обыгрывать», — уверен хореограф.

По мнению Бестемьяновой, неудачи в короткой программе лишь прибавят спортсменке мотивации.

«У Лизы Туктамышевой, конечно, ещё есть шанс побороться за попадание в тройку призеров. Ей просто нужно чисто кататься, выполнять то, что она умеет делать. Очень жалко, что сегодня сорвала тройной аксель, но так даже злее будет, всё в ее руках. Прыжок был прекрасный, но как будто бы соскочил конёк, только она сама может сказать, что там произошло», — отметила Бестемьянова.

Леонова также призвала не списывать со счетов чемпионку мира 2015 года. Она предположила, что основная борьба за победу на этапе развернётся между Щрбаковой и Туктамышевой.

«У кого нервы крепче, тот и победит в произвольной. Лиза не то, что может выйти в Финал Гран-при — она может и выиграть этот этап в Китае. Если не подведёт настрой и будет чистейшее исполнение произвольной программы», — сказала экс-спортсменка.

<!-- -->

Пятое место в женском турнире заняла ещё одна ученица Мишина Софья Самодурова. За своё выступление она получила 63,99 балла, и практически лишилась шансов побороться за высокие места нынешнего этапа Гран-при.

«Прокат хороший, тренеры довольны. Сегодня я справилась. В произвольной программе цель — катать чисто и в удовольствие», — заявила Самодурова.

Тарасова также положительно оценила её номер, однако подчеркнула, что ей предстоит много работать, чтобы стать более конкурентоспособной.

«Пока ей не получить четвёртые уровни, нужно много работать над скольжением. Мне кажется, каскад был абсолютно докрученный. Она вообще молодец, почти привела себя в форму. Собранная, маленькая, хорошенькая, надёжная», — поделилась мнением тренер.

Однако оценки Самодуровой вновь заставили некоторых экспертов усомниться в объективности судей, которые посчитали, что тулуп был выполнен с недокрутом, а также дали третий уровень дорожке шагов.

«Не понимаю, почему Софье сняли баллы за недокрут, мне кажется, это какая-то игра. Даже в репортаже Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин отметили, что его не было. Так что говорю даже не про себя, а про специалистов, которые выигрывали Олимпийские игры. У Самодуровой, мягко говоря, оценки должны быть повыше», — посетовала Бестемьянова.

При этом Леонова похвалила Самодурову за то, что та сумела собраться и продемонстрировать достаточно высокий уровень катания.

«Для Сони Самодуровой это хороший прокат, учитывая то, с какими проблемами она столкнулась в начале сезона. Большего от неё ждать мы не могли. Всё, что задумывалось в короткой программе, она сделала. Я очень за неё рада», — призналась Леонова.

«Пытались подарить счастье болельщикам»

В ритм-танце победу одержали россияне Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Судьи оценили их выступление в 85,39 балла, что является вторым результатом в истории. Фигуристы остались довольны своим выступлением, однако отметили, что им необходимо доработать техническую составляющую программы.

Также по теме

Со вторым результатом в истории: Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Китае

В китайском Чунцине завершился первый день этапа серии Гран-при по фигурному катанию. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов…

«Мы всё равно старались донести наш номер, и даже если есть какие-то огрехи, пытались с настроением докатать его до конца и подарить счастье и болельщикам, и судьям. Но техническую оценку мы будем увеличивать, это только начало сезона», — пояснил Кацалапов.

В свою очередь, Тарасова восхитилась артистизмом партнёров, которые сумели передать искренние чувства, не забывая при этом о технике проката.

«Браво! Как они растворяются в музыке, как передают образ двух влюблённых людей, которые попали под тёплый и ласковый дождь. Такой сумасшедший темп! Они живут в этой музыке: открыты небу, солнцу, открыты любви», — прокомментировала выступление специалист.

Эмоциональный аспект выступления россиян оценила и Бестемьянова.

«У Кацалапова и Синицыной были шероховатости в финнстепе, но, к счастью, их сегодня хорошо оценили. Эмоциональный настрой замечательный, очень красивый танец, мне кажется, всё здорово. Но ещё есть куда совершенствоваться», — подчеркнула она.

По мнению Авербуха, Синицина и Кацалапов составят достойную конкуренцию лидерам танцев на льду французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Он отметил, что в нынешнем сезоне им необходимо закрепиться на втором месте, а уже в следующем — побороться за высшую строчку.

<!-- -->

«Французы тоже хорошо о себе заявили, и у них очень интересная программа. Но самый главный старт — это Олимпиада, а до неё ещё есть время, два сезона. Я очень рад, что ребята так уверенно обходят всех и поздравляю их с таким хорошим результатом», — заключил Авербух.

Источник: Россия Сегодня