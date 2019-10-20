Аномальной погоде в России дали объяснение

20 октября 2019     34
Аномальной погоде в России дали объяснение

Аномальная для осени погода в России обусловлена антициклоном, который установился над европейской территорией страны. Об этом «Российской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в центр страны идут потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. До вторника, 22 октября, температура будет доходить до 11–16 градусов. «Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что устойчивые антициклоны не характерны для осени. «Но в последнее время мы все чаще ощущаем повторяемость редких событий. Вспомните прошлую осень в Москве. Она была еще более теплой, чем нынешняя Конечно же, я это связываю с процессами глобального потепления климата», — сказал эксперт.

В конце сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Так, она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры будут на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

Источник: Лента.Ру

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