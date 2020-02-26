Антироссийский аргумент: как Грузия добивается вступления в НАТО

Грузия достойна стать членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его мнению, Тбилиси вносит весомый вклад в обеспечение безопасности Черноморского региона, который является буфером, защищающим Запад от «враждебных держав», в том числе России. Эксперты отмечают, что грузинская сторона в очередной раз пытается привлечь внимание руководства альянса и получить финансовую помощь от США. Антироссийскую риторику Грузия, как и Украина, использует для увеличения шансов вступления в блок, а также для решения внутриполитических проблем. Однако, полагают политологи, перспектива вступления Грузии в альянс сомнительна — США вполне устраивает и внеблоковый статус Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна достойна стать полноправным членом НАТО. Об этом он написал в своей статье «Грузия заслуживает членства в НАТО», опубликованной в американском издании The Washington Times. Необходимость вступления в альянс грузинский премьер обосновывает тем, что Тбилиси вносит огромный вклад в «трансатлантический альянс» и жизненно необходим для обеспечения «геополитической безопасности» Чёрного моря.

«Альянсу пора ответить на наш запрос о вступлении. Руководство НАТО неоднократно обещало Грузии полноценное членство, и мы надеемся, что нам удастся преодолеть препятствия на пути вступления в организацию, причём в ближайшее время. Расширение участия Грузии в НАТО и наращивание присутствия НАТО в Грузии упрочит безопасность в Черноморском регионе и западных странах, а также укрепит грузинскую демократию и растущую экономику страны», — написал грузинский премьер.

Он также отметил, что Чёрное море служит буферной зоной, которая помогает защищать Европу, НАТО и жизненно важные интересы США от враждебных держав. В качестве основной угрозы он выделил Россию.

По словам Гахарии, для России данный регион интересен с точки зрения геополитики и доступа к другим стратегически важным для неё областям, таким как Сирия, Северная Африка и некоторые части Восточного Средиземноморья.

Заместитель Генсека НАТО Роуз Гетемюллер на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в Батуми, 2019 год © Seyran BAROYAN / AFP

Гахария подчёркивает, что три государства, имеющие выход в Чёрное море — Румыния, Болгария и Турция, уже находятся в составе НАТО, а Грузия, без поддержки которой вопрос «геополитической безопасности» в регионе не может быть решён, является пока только ассоциированным членом альянса. При этом он заявил об «оккупации» Россией 20% грузинской территории.

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Напомним, в августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В результате конфликта Южная Осетия и Абхазия провозгласили свою независимость. Однако Тбилиси по-прежнему причисляет республики к своим территориям.

При этом Гахария пишет, что его страна приложила немалые усилия для укрепления безопасности в регионе и будет продолжать сотрудничество с США, а также другими членами НАТО в рамках совместных военных учений.

По мнению экспертов, данными заявлениями грузинский премьер пытается привлечь внимание руководства альянса и напомнить о себе.

«Такие заявления от грузинской стороны мы слышим с определённой периодичностью. Они уже заявляли, что в скором времени будут в Североатлантическом альянсе. Также они говорят о важности Грузии как некоего форпоста, который якобы защищает Европу от «российской агрессии». И сейчас Грузия напомнила всему миру, НАТО, Евросоюзу, Вашингтону о том, что она существует и нуждается в поддержке, желательно финансовой», — прокомментировал в беседе с RT статью грузинского премьера заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Геополитическая заинтересованность Вашингтона»

Тбилиси стремится стать членом альянса не первый год и после распада СССР стал активно развивать своё сотрудничество с НАТО.

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В 1990-х Грузия вступила в Совет североатлантического сотрудничества (ССАС) и присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира», задачей которой было налаживание отношений между альянсом и странами, не входившими в организацию.

После прихода к власти Михаила Саакашвили сотрудничество НАТО и Тбилиси перешло на новый уровень. Так, Грузией был принят индивидуальный план партнёрства с НАТО, и страна стала участвовать в военных операциях альянса в Афганистане.

В 2015 году в Грузии был открыт Совместный центр тренировок и оценки НАТО — Грузия, в котором ежегодно проводятся учения Noble Partner, а позднее принято решение о создании на базе аэродрома Вазиани крупного военно-логистического центра НАТО.

Помимо этого, Тбилиси является единственным внеблоковым участником масштабных военных учений альянса Defender Europe 2020.

Грузинские военные на учениях НАТО © U.S. Army

Тем не менее в Североатлантическом альянсе не торопятся принимать Грузию в свой состав. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно сообщал, что хотя в Тбилиси и совершили «значительный прогресс» с 2008 года, однако стране по-прежнему ещё многое предстоит сделать, прежде чем вступить в блок. Более того, он указал, что сроки приёма Грузии в альянс пока не определены.

Аналитики напоминают: чтобы стать членом НАТО, страна не должна иметь территориальных споров.

«Сам факт непризнания двух новейших государств — Республики Южная Осетия и Республики Абхазия — со стороны Грузии и упрямое нежелание признавать реальное положение вещей автоматически делает невозможным участие Грузии в Североатлантическом альянсе. Очевидно, чтобы всерьёз говорить об этом, Грузии нужно разрешить свои территориальные споры и претензии», — рассказал в беседе с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

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Политологи обращают внимание на то, что Вашингтон вполне устраивает положение Грузии в качестве ассоциированного члена.

«Грузия — это та страна, на которую можно опереться для политического и военного влияния на Россию. Здесь есть стратегическая, геополитическая заинтересованность Вашингтона, и он, исходя из этих соображений, использует Грузию в качестве антироссийского плацдарма», — сообщил Андрей Кошкин.

Эксперты также отмечают, что активное взаимодействие альянса и Тбилиси влияет на двусторонние отношения между Грузией и Россией. Так, ранее российский сенатор Григорий Карасин заявил, что в Москве внимательно наблюдают за сотрудничеством НАТО и Грузии в регионе.

«Мы сейчас видим некоторые действия в политике Грузии, которые тоже оказывают — пусть не прямое, но всё-таки определённое — влияние на наши двусторонние отношения. В частности, мы наблюдаем активность в этом регионе, проявляемую НАТО и США. Недавно Грузия обновила соглашение с НАТО», — приводит РИА Новости слова Карасина.

Аналитики утверждают, что активное присутствие альянса в Черноморском регионе создаёт угрозу национальной безопасности России.

«Нахождение НАТО у российских границ создаёт потенциальную угрозу для нашей страны и является сценарием сдерживания России», — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академия военных наук Сергей Судаков.

Однако эксперт подчеркнул, что Москва способна отразить любую возможную агрессию.

«Россия обладает модернизированной техникой, такой как комплексы «Искандер-М», «Панцирь», а также береговой комплекс «Бастион», который охраняет морские границы РФ. Поэтому, чтобы ни говорили американцы и члены НАТО, Россия надёжно защищена в случае возможной военной агрессии», — пояснил Судаков.

На антироссийской волне

Стоит отметить, что Грузия — не единственная страна на постсоветском пространстве, которая стремится вступить в альянс. Украина также на протяжении многих лет говорит о намерении войти в НАТО. В конституции страны был закреплён курс на вступление в альянс.

Эксперты отмечают, что Грузия и Украина одинаково используют антироссийскую риторику для увеличения своих шансов вступить в блок.

«Мы прекрасно понимаем, что шансы у них, откровенно говоря, равные. Технологии тоже одинаковые. На русофобской политике они хотят «въехать» в НАТО. И поэтому они в определённой степени поддерживают друг друга в стремлении войти в альянс на антироссийской волне», — пояснил Андрей Кошкин.

По его мнению, тема вступления в НАТО и антироссийские лозунги используются Тбилиси и Киевом также для того, чтобы отвлечь население от внутриполитических и внутриэкономических проблем.

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«Они разграбили народ и взамен больше ничего предложить не могут, кроме как ярко выраженную внешнеполитическую направленность против РФ», — подчеркнул Кошкин.

Эксперт также напомнил о том, что экономика и социальная инфраструктура Грузии сейчас находятся не в лучшем состоянии и власти страны пытаются найти дополнительный источник финансирования в лице НАТО, используя антироссийскую риторику.

Политологи обращают внимание и на то, что в 2020 году в Грузии пройдут парламентские выборы, поэтому сейчас каждая из партий будет стараться как можно громче заявить о своём стремлении присоединиться к Североатлантическому альянсу. В этом контексте появление статьи члена партии «Грузинская мечта» премьер-министра Георгия Гахарии вполне объяснимо.

«У правящей партии «Грузинская мечта» очень сильная конкуренция с командой Саакашвили, которая заявляет, что именно они — истинные сторонники сближения с Западом. Поэтому «Грузинской мечте» надо было показать, что они — твёрдые сторонники курса вступления в НАТО», — заключил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Источник: Россия Сегодня