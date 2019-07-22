Арестован сыр-косичка от потных сыроваров в трусах

22 июля 2019     14
Арестован сыр-косичка от потных сыроваров в трусах

Роспотребнадзор наложил арест на 500 килограммов сырного продукта частной сыроварни в Нижегородской области и приостановил ее работу. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Уточняется, что в сыроварне нашли многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Отобранные пробы продуктов и смывы направили на исследование.

Ранее сотрудники ведомства отреагировали на сюжет о сыроварне, где «работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены», и заявили, что начали проверку.

В конце июня телеканал «Сети НН» опубликовал репортаж о частном производстве сыра-косички в Воротынском районе. По данным журналистов, отходы с предприятия сливали в расположенные рядом реки и озера. 19 июля сообщалось, что производителями сыра заинтересовались следователи.

На опубликованной записи видно, как потные мужчины в трусах-шортах носят сыр и перемешивают сырье голыми руками, а также складывают готовую продукцию в палеты на полу. Кроме того, на кадрах заметны грязные полы в цехе. Сотрудники производства отказывались отвечать на вопросы о санитарных книжках, а также требовали убрать камеры. Журналисты утверждают, что во время съемок им подкинули сыр, после чего обвинили в краже продукта. Они заявили, что владелец напал на них, разбил губу оператору и сломал камеру.

Источник: Лента.Ру

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Арестован сыр-косичка от потных сыроваров в трусах
Арестован сыр-косичка от потных сыроваров в трусах

Роспотребнадзор наложил арест на 500 килограммов сырного продукта частной сыроварни в Нижегородской области и приостановил ее работу. Об этом сообщает …



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