19:44
Из сектора Газа выпущены 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».
Источник: Россия Сегодня
19:44
Из сектора Газа выпущены 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».
Источник: Россия Сегодня
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Армия Израиля перехватила 10 запущенных из Газы ракет
19:44 Из сектора Газа выпущены 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Источник: Россия …
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Россия обыграла Северную Македонию в квалификации к Евробаскету-2021
19:47 Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Северной Македонии в отборочном матче к чемпионату Европы-2021. РИА Новости Матч, …
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Футболисты возмутились решениями российского арбитра-женщины и ушли с поля
Футболисты сборной звезд возмутились решениями арбитра Александры Пономаревой и ушли с поля во время матча со сборной России в финале …
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Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе
Турецкая военная колонна попала под удар правительственных сил в населенном пункте Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на …
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Мать с четырьмя детьми выпила водки перед полетом и потеряла сознание в самолете
31-летнюю пьяную гражданку Германии обнаружили лежащей без сознания на борту перевозчика Easyjet, когда тот совершал рейс из баварского Мюнхена в …