Армия Израиля перехватила 10 запущенных из Газы ракет

Из сектора Газа выпущены 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

Армия Израиля перехватила 10 запущенных из Газы ракет 19:44 Из сектора Газа выпущены 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Источник: Россия …



Россия обыграла Северную Македонию в квалификации к Евробаскету-2021 19:47 Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Северной Македонии в отборочном матче к чемпионату Европы-2021. РИА Новости Матч, …



Футболисты возмутились решениями российского арбитра-женщины и ушли с поля Футболисты сборной звезд возмутились решениями арбитра Александры Пономаревой и ушли с поля во время матча со сборной России в финале …



Турецкая колонна попала под удар сирийской армии в Идлибе Турецкая военная колонна попала под удар правительственных сил в населенном пункте Аль-Бара сирийской провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на …

