Арустамян: все так печалятся об уходе Смолова, будто он забивал по два мяча за матч

14:10

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян прокомментировал переход нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова на правах аренды в «Сельту».

globallookpress.com

«Сейчас все так печалятся об уходе Смолова, будто он забивал по два мяча в каждом матче. На деле он так и не стал лидером «Локомотива» и не раскрылся в команде. Вот если бы был продан Алексей Миранчук, я бы согласился, что железнодорожников ждут проблемы. А Смолов для «Локо» — не системообразующий футболист», — заявил Арустамян в интервью RT.

Ранее Арустамян высказался о перспективах Павла Мамаева в «Ростове».

Источник: Россия Сегодня