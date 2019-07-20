Археологи нашли более 300 артефактов эпохи викингов в Псковской области

20 июля 2019     21
Археологи нашли более 300 артефактов эпохи викингов в Псковской области

В средневековом поселении Горожане в Псковской области археологической экспедиции «Горожане-2019» удалось обнаружить более 300 артефактов, в том числе арабские монеты-дирхемы.

  • ©Jan Woitas
  • globallookpress.com

«При раскопках торгово-ремесленного поселения у деревни Горожане в этом году найдено свыше 350 индивидуальных находок. Очевидно, что будет больше, поскольку полевые работы продолжаются», — приводит РИА Новости сообщение экспедиции.

Отмечается, что среди находок 8 арабских монет-дирхемов, а также другие предметы импорта, преимущественно бусы, предметы вооружения, украшения и прочие.

Ранее археологи рассказали о находках, сделанных во время раскопок Поганкиных палат в Пскове. Об этом сообщали «Невские новости».

Источник: Россия Сегодня

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