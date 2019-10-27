Аршавин: не стал бы пока петь дифирамбы Тедеско

22:09

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

@fcsm_official Twitter

«Неожиданный результат, а по счёту — вообще разгром. «Локомотив» выглядел не так свежо и подустал во второй части игры, постоянно чего-то не хватало. «Спартак» в своих эпизодах выжал максимум из того, что имел. Так что я не стал бы пока петь дифирамбы Тедеско», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Спартак» на выезде разгромил «Локомотив» со счётом 3:0.

Ранее Тедеско объяснил, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив».

Источник: Россия Сегодня