Ассистентский дубль Панарина, два очка Кучерова, голы Гусева и Гурьянова: как россияне провели игровой день в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в матче с «Монреалем» и повторил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ. Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и пас, отличившись в 18-й встрече подряд, а Никита Гусев из «Нью-Джерси» и Денис Гурьянов из «Далласа» забросили по шайбе.

Повторение личного рекорда Панарина

За последнюю неделю «Рейнджерс» набрал великолепный ход и вновь заставил говорить о себе как об одном из главных фаворитов в борьбе за восьмую строчку в Восточной конференции НХЛ. Подопечные Дэвида Куинна одержали выездную победу над «Монреалем» и продлили свою успешную серию до пяти матчей, сократив отставание от идущего в зоне плей-офф «Коламбуса» до двух очков. И это при том, что по ходу встречи гости уступали с разницей в две шайбы, но усилиями своих лидеров смогли забросить пять раз подряд. Причём четыре шайбы залетели в ворота «Канадиенс» в период с 52-й по 59-ю минуту.

Одним из главных творцов успеха «синерубашечников» стал Артемий Панарин. На этот раз форвард проявил себя в качестве организатора атак и оформил ассистентский дубль. Причём на это ему потребовалось чуть больше четырёх минут. Сначала он помог «Рейнджерс» отличиться в равных составах, а потом — реализовать большинство. Причём в первом случае в роли снайпера выступил Мика Зибанежад (в овертайме дерби с «Айлендерс» именно швед забросил с передачи россиянина и принёс коллективу важнейшую победу).

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Но если Зибанежад помог команде сравнять счёт, то шайба Райана Строма в большинстве практически сняла все вопросы о победителе матча. Оказавшийся на пятаке канадец подставил клюшку под дальний бросок Энтони Дианджело и в четвёртый, последний в этом матче раз огорчил Кэри Прайса. Пятый гол он оформил уже в пустые ворота хозяев, а в качестве одного из ассистентов выступил голкипер гостей Александр Георгиев.

Но если для вратаря «Рейнджерс» этот балл за результативность стал первым в сезоне, то Артемий Панарин повторил свой личный бомбардирский рекорд. Россиянин записал на свой счёт уже 87 (32 + 55) очков и повторил прошлогодний результат. Правда, тогда ему на это потребовалось 79 матчей, а на этот раз — всего 62.

Кроме того, россиянин вышел на третье место в гонке бомбардиров, сравнявшись с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона». На данный момент его опережают лишь Давид Пастрняк из «Бостона» — 90 (46 + 44) очков и ещё один форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль 99 (37 + 62) очков.

Кроме того, Панарин вышел на четвёртое место по очкам, набранным в дебютном сезоне за «Рейнджерс» в истории команды. В свой первый год в одном из старейших клубов лиги лучше выступали только Уэйн Гретцки (97 очков), Майк Роджерс (103) и Марк Мессье (107).

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Впечатляющая серия Кучерова

«Тампа-Бэй» не смог расправиться с «Чикаго» на своём льду. Причём в плане хронологии этот матч получился точной копией предыдущего: хозяева резво стартовали и обеспечили себе преимущество в две шайбы, но потом пропустили пять раз. Коллектив Джона Купера проиграл четвёртый раз подряд и ещё больше отстал от лидирующего «Бостона».

Примечательно, что все главные события произошли во второй половине встречи. Болельщикам пришлось ждать целых 35 минут, прежде чем был открыт счёт — Брэйден Пойнт вывел «Лайтнинг» вперёд. Форвард отметился эффектным дальним броском, а одним из участников комбинации стал Никита Кучеров. А уже на 17-й секунде третьего периода эти хоккеисты поменялись ролями. На этот раз канадец увидел неприкрытого россиянина, а тот вколотил шайбу в сетку.

Кучеров набрал очки в 18-м матче подряд и продолжил своё восхождение в рейтинге бомбардиров. В его активе стало 78 (31 + 47) баллов, что позволило ему обойти Джонатана Юбердо и Джека Айкела и расположиться на седьмой строчке. Столько же результативных действий в активе нападающего «Чикаго» Патрика Кейна, принявшего участие в одной из успешных атак гостей. При этом главным героем встречи стал Доминик Кубалик, разразившийся хет-триком.

Что касается других россиян, то Михаил Сергачёв завершил встречу с показателем полезности «-1», а Андрей Василевский остался на скамейке запасных. Действующий обладатель «Везина Трофи» получил день отдыха, а подменять его пришлось Кёртису Макелинни — канадский голкипер завершил игру с 84,6% отражённых бросков.

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Голы Гурьянова и Гусева

Если форвард «Далласа» Александр Радулов вряд ли может занести себе в актив соревновательный год, то его соотечественник Денис Гурьянов, наоборот, выдаёт лучший сезон в карьере. Он стал на постоянной основе привлекаться к матчам за «Старз» и уже отплатил за это тренерскому штабу. Россиянин оформил 19-й гол и продолжил борьбу за титул лучшего снайпера коллектива. Столько же раз ворота оппонентов поражал лишь олимпийский чемпион Сочи Джейми Бенн.

На этот раз Гурьянов отличился в матче с «Бостоном». В дебюте третьего периода он здорово поборолся на пятаке и замкнул наброс в исполнении Исы Линделла. Правда, гостям не удалось сотворить сенсацию и обыграть главного претендента на Президентский кубок. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Брюинз».

«Нью-Джерси» не смог продлить успешную серию и уступил «Сан-Хосе» в гостях. В сражении двух исполняющих обязанности главных тренеров верх взял Боб Бугнер, чьи подопечные вырвали победу в овертайме. При этом автором одного из голов «Девилз» стал Никита Гусев, отличившийся удачными действиями в четвёртой игре подряд.

Гусев навязал борьбу за шайбу в зоне соперника, но поначалу не преуспел. Он попытался прижать ветерана Джо Торнтона к борту, но тот с лёгкостью оттолкнул менее габаритного визави. Казалось, что эпизод закончен, но россиянин быстро поднялся на ноги, продолжил прессинговать и вскоре добился своего. В метре от ворот Никита «обокрал» зазевавшегося Джейкоба Миддлтона и в ближнем бою переиграл Мартина Джонса.

Россиянин записал на свой счёт 12-й гол и набрал уже 40 очков в этом сезоне. На данный момент он является вторым бомбардиром коллектива и уступает лишь Кайлу Палмиери (43), но с учётом взятого темпа у него есть все шансы обойти американца.

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Поражение «Вашингтона» и неудача Бобровского

Подопечные Тодда Рирдена не смогли одержать третью победу подряд и потерпели крупное поражение в гостях. «Вашингтон» пропустил три безответных гола в дуэли с «Виннипегом», а трое из четырёх российских хоккеистов гостей покинул лёд с минусом в графе «показатель полезности». Единственным исключением стал защитник Дмитрий Орлов, не подпортивший себе статистику.

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В отличие от своих соотечественников из столичной команды, Дмитрий Куликов может смело занести этот матч себе в актив. Уже на седьмой минуте он исполнил мощный и точный щелчок, положив начало разгрому «Кэпиталз». Для него этот гол стал всего лишь вторым в сезоне.

При этом нельзя сказать, что «Вашингтон» проиграл абсолютно безропотно. У гостей было множество шансов отличиться, но Коннор Хеллебак поймал кураж. Вратарь отразил все 34 броска по своим воротам, а когда был бессилен — ему помогал каркас. Отличные возможности имели Александр Овечкин и Илья Ковальчук, но им было не суждено огорчить голкипера «Джетс».

Не смог похвастаться удачным выступлением Сергей Бобровский. Российский вратарь «Флориды» пропустил четыре гола в противостоянии с «Торонто» (3:5), причём был виновен как минимум в двух из них. Сначала он потерял шайбу из виду и позволил Заку Хаймэну сыграть на добивании, а затем пропустил в ближний угол от Каспери Капанена.

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Источник: Россия Сегодня