«Атланта» обыграла «Вашингтон» в НБА, Янг набрал 45 очков

27 января 2020     35
«Атланта» обыграла «Вашингтон» в НБА, Янг набрал 45 очков

08:37

«Атланта Хоукс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Reuters © Dale Zanine-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Атланте и завершилась со счётом 152:133 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хоукс» Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 14 подборов. В составе гостей 40 очков в свой актив записал Брэдли Бил.

В следующем матче «Атланта» сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Уизардс» встретится с «Милуоки Бакс».

Ранее сообщалось, что болельщики призывают НБА изменить логотип лиги в честь погибшего Коби Брайанта.

Источник: Россия Сегодня

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