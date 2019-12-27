Аэропорт Петропавловска-Камчатского закрыт из-за сильного снегопада

09:06
Аэропорт Петропавловска-Камчатского не принимает и не отправляет самолёты из-за сильного снегопада, вызванного циклоном, сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на краевое правительство.РИА Новости
«Вся специальная техника предприятия в настоящее время выполняет работы по расчистке полосы. Все рейсы задержаны до 18:00», — сообщили в правительстве края.
Задержан, в частности, вылет рейсов «Аэрофлота» 1731 Петропавловск-Камчатский – Москва, «Авроры» 5615 1731 Петропавловск-Камчатский – Владивосток и S-7 5250 1731 Петропавловск-Камчатский – Новосибирск.
Источник: Россия Сегодня