«Бавария» объявила, что Флик остаётся главным тренером до конца сезона

17:10
Ханс-Дитер Флик продолжит работу в мюнхенском клубе в статусе главного тренера команды до окончания текущего сезона.© Darius Simka globallookpress.com
Об этом сообщает клубная пресс-служба. Решение было принято клубным руководством после победы команды над «Вольфсбургом» (2:0) в 17-м туре Бундеслиги.
В клубе не исключают, что Флик может остаться в должности главного тренера и после окончания сезона.
Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о переходе вратаря «Шальке».
Источник: Россия Сегодня