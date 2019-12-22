«Бавария» объявила, что Флик остаётся главным тренером до конца сезона

22 декабря 2019     10
«Бавария» объявила, что Флик остаётся главным тренером до конца сезона

17:10

Ханс-Дитер Флик продолжит работу в мюнхенском клубе в статусе главного тренера команды до окончания текущего сезона.

© Darius Simka globallookpress.com

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Решение было принято клубным руководством после победы команды над «Вольфсбургом» (2:0) в 17-м туре Бундеслиги.

В клубе не исключают, что Флик может остаться в должности главного тренера и после окончания сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о переходе вратаря «Шальке».

Источник: Россия Сегодня

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